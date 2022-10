SK Beveren pakt uit met een nieuw project: "Meer zijn dan een voetbalploeg"

SK Beveren heeft een nieuw project op gang getrapt. Younited Beveren zet zich in voor volwassenen die in de samenleving zijn vastgelopen.

Voor Younited Beveren werkt SK Beveren samen met vormingscentrum Arktos en welzijnsorgaan CAW Oost-Vlaanderen. Ze zullen zich inzetten voor volwassenen die in de samenleving zijn vastgelopen. Er zijn wekelijkse trainingen die telkens worden voorafgegaan door een maaltijd. Ook wordt er extra ingezet op verbondenheid.

"Bij Younited willen we meer zijn dan een voetbalploeg. Of het nu de samenhorigheid van de eetmomenten is of de beleving tijdens de trainingen, de euforie van een overwinning of het verdriet van een nederlaag: bij Younited Beveren willen we lief en leed delen. We hopen via onze trainingen de ideale mix te vinden tussen sportieve activiteiten en sociale verbinding zodat iedere ploegmaat een thuis kan vinden in onze ploeg", aldus Kasper Vandewalle, de sportieve coach vanuit Arktos.

De trainingen zijn al begonnen, maar het is nog altijd mogelijk om in te schrijven.