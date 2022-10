Twee spelers van A-kern Racing Genk mee naar Youth League

Vanmorgen vertrekt Racing Genk met 19 spelers naar Praag om de terugmatch in de Youth League af te werken.

De U19 van Racing Genk moet in Praag de 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Slavia weten goed te maken. Het krijgt daarbij de hulp van twee spelers uit de A-kern.

Doelman Mike Penders en spits Mika Godts vervoegen de selectie. De wedstrijd wordt woensdag om 14 uur tegen Slavia Praag afgewerkt. Het vertrouwen bij de Limburgers is groot dat de scheve situatie nog rechtgezet kan worden.

Bij winst is het Ierse Coleraine of FK Pobeda uit Noord-Macedonië de tegenstander in de volgende ronde. De heenwedstrijd eindigde op 3-2 tussen die twee ploegen.