Zorgen bij AA Gent: "Top vier en outsider voor de titel lijkt heel ver weg"

AA Gent ging zondag met 3-4 onderuit tegen Cercle Brugge in de Ghelamco Arena. Het topjaar dat voorspeld werd lijkt heel ver weg.

Vier goals slikken in eigen huis, het kwam bijzonder hard aan bij de Buffalo’s. Wie drie keer zelf scoort, moet normaal altijd met de overwinning gaan lopen. “Je hebt weinig tijd om stil te blijven staan bij zo'n nederlaag, maar je moet toch wel in een soort flow raken”, zegt Wim Deconinck aan Het Nieuwsblad.

Want de verwachtingen waren wel degelijk hoog. “Na vorig seizoen dacht iedereen dat AA Gent sowieso in de top vier zou meedraaien en zelfs een outsider kon worden voor de titel. Dat lijkt nu wel ver weg. De verslagenheid op de Gentse bank was zondagmiddag echt groot.”

De redenen zijn voor Deconinck duidelijk, al moet niet enkel naar de verdediging gekeken worden. “Natuurlijk zette Hein zijn verdedigers op scherp, maar intern zullen ze toch ook wel eens de andere pijnpunten analyseren. Want eerlijk gezegd is het aantal jongens die hun normale niveau halen op dit moment heel beperkt. Te veel spelers blijven gewoon onder de verwachtingen, zeker niet alleen de verdedigers.”