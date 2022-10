Ajax wordt in alle Europese media hard aangepakt na historische nederlaag in de Champions League

Ajax verloor dinsdag met 1-6 van Napoli en wordt ook buiten Nederland hard aangepakt voor die nederlaag.

De nederlaag van Ajax tegen Napoli was bijzonder pijnlijk voor heel Ajax en coach Alfred Schreuder. Van de ploeg die de voorbije jaren schitterde in Europa en de Champions League schiet niets meer over. Ajax staat halfweg de groepsfase nu op een derde plaats in zijn groep met drie punten achterstand op Liverpool en zes op Napoli.

Onder andere in Engeland zijn ze hard voor Ajax. "Napoli sloopt Ajax en zet sensationele seizoensstart voort", schrijft de BBC. Ook The Guardian schrijft: "Napoli kwam van een achterstand terug en leverde een masterclass tegen uiteindelijk tien man van Ajax. En ze hadden vaker kunnen scoren."

"Napoli smult van Ajax en schrijft geschiedenis", schrijft de Spaanse krant AS. "Een totaal uitgeput Ajax lijdt de grootste Europese thuisnederlaag ooit." "Sinds het vertrek van Ten Hag, Antony, Martínez, Haller, Gravenberch, Tagliafico en Mazraoui daalt Ajax af richting de hel", schrijft Marca.

En ook L'Equipe schrijft: "Le festival de Naples". "Ondanks de waarschuwingen uit de eerste helft werd ook de tweede helft een lijdensweg voor Ajax en trainer Alfred Schreuder."