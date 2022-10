Charles De Ketelaere in bijzondere rol bij AC Milan: "Weet dat ik me moet aanpassen"

Charles De Ketelaere staat vanavond met AC Milan in de Champions League tegenover Chelsea.

Na de wedstrijd van afgelopen weekend in de Serie A sprak Charles De Ketelaere over het verschil in de manier van voetballen tussen Club Brugge en AC Milan.

Hij krijgt er een andere rol in de Italiaanse modestad. “De coach vraagt me om agressief te zijn als ik de bal niet heb, om verticaal te spelen en dicht bij de spits te staan”, klonk het bij Calcio.

Het blijft wachten op die eerste goal. “Ik weet dat ik me moet aanpassen aan de speelstijl van Milan. Maar Stefano Pioli helpt alle spelers om beter te worden, ik eerst. Ik groei als speler stap voor stap, dus ik hoop dat dat eerste doelpunt snel komt.”

Dat mag perfect vanavond zijn, op Stamford Bridge je eerste officiële doelpunt scoren voor AC Milan zou voor CDK een stevige opsteker zijn.