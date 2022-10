Zaakwaarnemer Jason Denayer ontkent gerucht: "Klopt niet"

Dinsdagavond werd een bericht de wereld ingestuurd dat de rottweiler van Jason Denayer drie mensen zou aangevallen hebben.

In Ternat heeft een rottweiler dinsdag een onthaalmoeder en twee kindjes die op de wandel waren aangevallen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens burgemeester Michel Vanderhasselt van Ternat is de hond eigendom van Rode Duivel Jason Denayer. Zaakwaarnemer Jesse De Preter ontkent dat echter.

“Die hond is niet van Jason, niet van de moeder van Jason, niet van zijn pa en niet van zijn broer”, klinkt het . “Hij woonde ook niet in het huis van zijn moeder, noch in één van de huizen van zijn andere genoemde familieleden. Jason is wel blij dat alles goed gaat met de betrokken kinderen.”