Fans vloeken op Hoedt, maar volgens uitleg Mazzu was het niet hij die in de fout ging bij tegengoal

Bij de enige goal van de wedstrijd stond Anderlecht ineens helemaal uit positie. Op sociale media werd Wesley Hoedt als schuldige aangewezen, maar hijzelf en zijn coach gingen daar tegenin.

Mazzu wou het niet gezegd hebben, maar eigenlijk wees hij naar Amadou Diawara. De ingevallen Paqueta kreeg immers enorm veel ruimte. "In de competitie hebben ze ook al een paar keer van ver geschoten en gescoord. Ik had gezegd dat we ze niet vrij mochten laten schieten, dus stapte onze verdediger (Hoedt) uit", legde Mazzu uit.

Diawara slofte achter Paqueta aan en op het moment dat Hoedt uitstapt, geeft die de pas op Scamacca, die helemaal alleen stond. "Dat was een grote fout als ploeg, niet als individu", zei Mazzu nog.

Eenzelfde verhaal bij Hoedt. "Ik moest uitstappen omdat die jongen anders vrij kon schieten. We staan met drie centraal achteraan en dan moest er rugdekking zijn, maar die was er niet. Maar we hebben geknokt voor wat we waard waren. Er zat meer in."