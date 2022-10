West Ham liet in één keer... 150 miljoen euro invallen tegen Anderlecht: "Ik ben op niemand jaloers"

Geld maakt niet gelukkig, maar in het voetbal kom je er toch ver mee. Anderlecht had de match grotendeels onder controle tegen West Ham tot de Engelsen in minuut 70 drie vervangingen deden. Gezamelijke waarde: 150 miljoen euro.

Gianluca Scamacca: deze zomer voor 30 miljoen euro getransfereerd van Sassuolo. Lucas Paqueta: deze zomer voor 42,95 miljoen euro gehaald bij Olympique Lyonnais. Declan Rice: 34 keer gespeeld bij West Ham en Engels international, wordt door de referentiesite Transfermarkt geschat op 80 miljoen euro. Reken maar uit: in de 69e minuut van het spel wist David Moyes meer dan 150 miljoen euro erin te brengen. Natuurlijk kan dit soort berekening triviaal zijn, maar het is representatief voor de realiteit: Anderlecht en West Ham spelen niet in dezelfde klasse. En toch, met een fantastische redding van Alphonse Areola (deze zomer gekocht voor 9,3 miljoen ...) op een kopbal van Silva greep Anderlecht naast een gelijkspel. "Ik benijd niemand, ik werk met de kwaliteitsgroep die ik heb", glimlachte Mazzù toen de luxeveranderingen ter sprake kwamen. "Maar West Ham blijft West Ham, met de kwaliteit van de bank die we kennen". Scamacca maakte er 0-1 van, op assist van Paqueta. Toeval bestaat niet...