Wayne Rooney heeft een boodschap voor Cristiano Ronaldo: "Ik weet zeker dat met geduld..."

Wayne Rooney, vroegere topspits van Manchester United, vraagt aan de Portugese ster Cristiano Ronaldo om de hoop hoog te houden.

Zal Cristiano Ronaldo in de nabije toekomst het licht aan het einde van de tunnel zien, nadat hij bij Manchester United in de anonimiteit verzeild geraakt is? Het is een vraag die door velen gesteld wordt. Als iemand er nog steeds in gelooft, dan is het Wayne Rooney wel. "Ik weet zeker dat als hij geduldig blijft, hij zijn kans krijgt en het aan hem zal zijn om die kans dan ook te pakken. Zo kan hij nog terugkomen", zei de coach van DC United.

De voormalige spits van Manchester United wil geen partij kiezen in het CR7 - Erik ten Hag debat en verdedigt de Nederlandse coach van The Red Devils. "Cristiano is niet meer de speler die hij was toen hij 22-23 jaar oud was, en de coach heeft een andere manier van spelen die werkt", besloot Rooney.