Challenger Pro League: Lierse K. springt naar gedeelde tweede plaats na winst tegen SL16 FC

Na de 5-0 nederlaag tegen SK Beveren heeft Lierse K. weer aangeknoopt met een overwinning.

Lierse K. had zijn twee vorige matchen tegen SK Beveren en RSCA Futures verloren. Het draaide desondanks die twee nederlagen nog altijd mee in het bovenste deel van het klassement.

Tegen de beloften van Standard gaf Lierse K. het balbezit uit handen, maar na 24 minuten kwam het toch op voorsprong via Serge Tabekou. Acht minuten voor de rust verdubbelde Lucas Walbrecq de score. SL16 FC probeerde in de tweede helft nog wel en had kansen, maar tot scoren kwam het niet

Lierse K. heeft nu 15 punten en komt dankzij de 2-0 overwinning naast SK Beveren in de stand, op één puntje van RSCA Futures. SL16 FC staat op een zevende plaats met negen punten.