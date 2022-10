Lokeren-Temse speelt gelijk in een vermakelijke topper tegen Sparta-Petegem

Sparta Petegem en Lokeren Temse hebben gelijk gespeeld. Het was een aangename partij.

Op de 6e speeldag in 2e amateur A was Sparta Petegem tegen Lokeren-Temse de topper. Beide clubs hadden wel een zege nodig om hoger in het klassement te klimmen. Sparta stond 6e, Lokeren 8e.

De 1e helft was aangenaam om te kijken, maar scoren lukte niet. Lokeren-Temse trof wel 2 keer het kader.

Na de rust bleef het lang wachten op een 1e goal. Vercauteren bracht Lokeren op voorsprong met nog 10 minuten te gaan, maar Luckx bracht Petegem nog langszij. Het bleef 1-1.