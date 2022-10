Mehdi Bayat doet controversiële uitspraken over WK in Qatar: "Laat iemand me eens zien dat er 6.000 doden vielen"

Het WK in Qatar staat voor de deur en voor Mehdi Bayat is het een logische keuze dat een land uit de regio het grootste voetbalfeest ter wereld mag organiseren.

“Het WK heeft een toepasselijke naam, hij is van iedereen. En het moet overal komen. Het Midden-Oosten is nog nooit gastheer geweest, dus het is logisch, in een regio waar sommige landen veel geld hebben”, zegt hij in La Dernière Heure.

Dat er opgeroepen wordt tot een boycot zint Bayat niet. “Het is vooral hypocrisie, vooral van de kant van bepaalde bedrijven. Wat mij als clubleider stoort is de datum. Maar omdat het in de zomer 50 graden is, is het onmogelijk om in juni of juli te spelen.”

En dan gaat Bayat nog een stapje verder. “Wat de rest betreft, laat me eens zien dat er 6.000 doden vielen op de bouwplaatsen. Ik praat regelmatig met Belgische bedrijven die daar stadions hebben gebouwd en ik weet hoe het gegaan is. Qatar is een voorbeeld van wat andere landen in de regio moeten doen op het gebied van arbeidswetgeving en mensenhandel.”

De rapporten over alle mistoestanden legt Bayat naast zich neer. “Mensen realiseren zich niet hoe het Midden-Oosten is. Al deze olie monarchieën surfen op miljarden. Je moet ze de tijd geven om hun geschiedenis te schrijven, zichzelf te onderwijzen en vervolgens kennis aan te trekken en hun samenleving op te zetten.”