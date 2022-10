Man in vorm bij SK Beveren scoort 4 doelpunten in 2 wedstrijden: "Ik steek veel op van Dieu"

SK Beveren is momenteel de ploeg in vorm in de Challenger Pro League. Scoren lukt gemakkelijk.

In de laatste 5 wedstrijden haalde SK Beveren 13 op 15. Enkel tegen Club NXT lieten ze punten liggen (2-2). De laatste 2 wedstrijden vinden ze ook heel vlot de weg naar de goal. Tegen Lierse Kempenzonen won Beveren met 5-0. Dender ging met 0-3 voor de bijl.

Thierno Barry heeft een groot aandeel in die goede reeks. In de laatste 2 wedstrijden scoorde hij 4 keer. Hij is duidelijk de man in vorm bij Beveren. "Sinds de blessure van Daniel Maderner sta ik in de spits", vertelde Barry aan Het Laatste Nieuws. "Het is jammer dat hij geblesseerd is, maar centraal voorin voel ik me beter dan op links."

Ook werkt Barry samen met Dieumerci Mbokani. "Het is goed om met hem samen te trainen. Hij heeft veel ervaring en speelde in de grootste competities. Daar wil ik ook ooit spelen. Nu leer ik zo veel mogelijk van hem op training. Ook geeft hij me tips."