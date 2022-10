Opmerkelijk beeld bij Ajax, aanvoerder coacht mee: "Dit ondermijnt het gezag van Schreuder"

Ajax won afgelopen weekend van Volendam met 2-4. Een deugddoende zege voor Alfred Schreuder, die toch wel al wat kritiek te slikken kreeg? Niet meteen, dachten ze bij Studio Voetbal, want een gebeurtenis tijdens de match lijkt de positie van de coach nog meer te ondermijnen.

De gewisselde Dusan Tadic maakte van de gelegenheid gebruik om mee te beginnen coachen, naast Schreuder. De analisten vinden dat hij dat niet moest doen na de rammeling die Ajax kreeg van Napoli in de Champions League. "Ik denk dat Tadic daar niet aan gedacht heeft", aldus Pierre van Hooijdonk in tijdens Studio Voetbal. "Dit is een reactie van iemand die superbetrokken is. Maar als ik Schreuder was, had ik hem er even op aangesproken, want dit is killing. Dit ondermijnt het gezag van de trainer en zorgt ervoor dat wij erover gaan praten. Wie is de baas bij Ajax? Als dat Schreuder is, moet je dat uitstralen. Het was ook niet één minuut gaande, het was vanaf het moment dat hij gewisseld werd."

Analist Ibrahim Afellay vindt het allemaal wel meevallen. "Dit is een storm in een glas water, het wordt veel te groot gemaakt. In het veld zie je hem ook altijd coachen, dat is gewoon zijn stijl. Ik weet zeker dat Schreuder hem de dag na de wedstrijd in zijn kantoor heeft geroepen en tegen hem gezegd heeft dat hij dit nooit meer moet doen."