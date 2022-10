Laurent Depoitre na 150ste match voor AA Gent: "Reeks neerzetten, anders..."

Zondag speelde Laurent Depoitre zijn 150ste wedstrijd voor AA Gent in de competitie. Hij pikte ook zijn doelpuntje mee.

KAS Eupen bleek met 0-4 een maatje te klein voor de Buffalo’s. “Eindelijk nog eens een overtuigende zege”, zegt Depoitre bij Het Nieuwsblad. Al moet die lijn nu wel doorgetrokken worden. “0-4 kan tellen. Nu is het wel zaak dat we een reeks kunnen neerzetten, anders heeft deze overwinning weinig waarde.”

In de Conference League speelt AA Gent donderdag in Stockholm. “Ik ben ervan overtuigd dat we hen aankunnen. Dan zullen we wel weer op ons beste niveau moeten acteren. Defensief ook, ja. We zijn defensief misschien nog niet op het niveau van vorig seizoen, maar dit clean sheet is hopelijk het bewijs dat we ook op dat punt progressie hebben geboekt.”