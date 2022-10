Lof voor De Ketelaere: "Zijn start was echt veel beter dan de cijfers doen vermoeden"

De cijfers die Charles De Ketelaere kan voor leggen na zijn eerste maanden bij AC Milan zijn bijzonder magertjes.

Charles De Ketelaere zit vanavond bij AC Milan niet in de wedstrijdselectie tegen Chelsea. Hij heeft last van wat spiervermoeidheid, zo liet coach Stefano Pioli weten.

Gilles Mbiye-Beya volgt elke wedstrijd van AC Milan en maakt er voor zijn podcast Koolcast ook de nodige uitzendingen over. Het bilan is mager, met geen goals en slechts één assist voor CDK.

“De Ketelaere heeft het probleem dat er ontzettend hoge verwachtingen voor hem zijn geschept”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Zijn overgang heeft lang aangesleept, er is die hoge transfersom en op zijn eerste persconferentie werd hij zelfs vergeleken met een legende als Kaka.”

“Dan moet je al abnormaal goed presteren om niet teleur te stellen. Oké, De Ketelaere heeft een paar kansen laten liggen, maar hij is ook de speler die de meeste kansen creëert in de hele Serie A. Dat die niet altijd goed afgewerkt worden, daar kan hij natuurlijk zelf weinig aan doen. Zijn start was echt veel beter dan de cijfers doen vermoeden.”