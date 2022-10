Romeo Vermant, zoon van, knalde Club NXT naar zege: "Zwaar programma"

Club NXT won zondagmiddag op de achtste speeldag van de Challenger Pro League met 3-1 van Jong Genk.

Romeo Vermant speelde zichzelf tot man van de match met twee doelpunten tegen Genk. Hij kon met zijn vreugde geen blijf.

De zoon van Sven Vermant is amper 18 jaar. “Ik kreeg meteen na de match al enkele berichtjes van mijn vader. Hij is trots. We vatten deze match aan met veel zelfvertrouwen, want het was eigenlijk al van moeten. Na de winst staan we zevende, maar bij verlies hadden we laatste gestaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Wij waren wel scherp in de box en toonden efficiëntie. Ik denk dat we een tikkeltje meer geluk hadden. Ik hoop dat we nu vertrokken zijn. De laatste weken was het wat frustrerend dat we niet konden winnen en de gelijke spelen opstapelden. Nu gaan we er weer vol tegenaan, want het programma is zwaar.”

Vermant speelt met Club NXT op Atletico voor de Youth League. Zaterdag is Lommel de tegenstander.