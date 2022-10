Spaanse krant Marca is duidelijk over Club Brugge: "Atlético verloor van een zwak verdedigende ploeg met minder talent"

De Spaanse sportkrant Marca maakt na 11 pagina's over Real Madrid en Sevilla dan toch de tijd om de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Club Brugge onder de loep te nemen. (foto bron: Marca)

"Heksen en demonen wegjagen" luidt de kop van het artikel in Marca. 'Brujas' uit het Spaans vertaald betekent zowel Heksen als de naam van de leider in groep B. "Atlético beleefde de heenronde als een ware nachtmerrie.", opent Marca. Hoewel de Madrilenen evenveel punten tellen in het klassement als FC Porto en Bayer Leverkusen staan ze op de laatste plaats te bengelen met een doelpuntensaldo van -3. Club Brugge staat met 9 op 9 bovenaan (doelsaldo +7).

Volgens de Spaanse krant zijn er verschillende oorzaken:

Vormdip van Jan 'Oblock':

"Atlético kan morgen maar best de drie punten thuishouden tegen Club Brugge als ze niet willen dat het bereiken van de achtste finales een utopie wordt. Vijf doelpunten geïncasseerd op drie wedstrijden, volgende wedstrijden moet het slot echt op de deur. Doelman Jan Oblak is veel beslissender in de Spaanse competitie dan in de Champions League."

Spitsenprobleem:

"Van de brede lijst van vijf spitsen is er slechts één die wist te scoren voor Atlético in de Champions League. Tegen Club Brugge hadden zowel Carrasco als Morata grote kansen maar niemand kwam tot scoren. Joao Felix was voorbestemd om het huidige Atlético-project te leiden, maar na elf gespeelde wedstrijden is daar nog niets van gebleken. Griezmann kan voortaan vanaf de eerste minuut spelen wat hem onaantastbaar maakt voor Diego Simeone. Met Hermoso als tweede doelpuntenmaker deze campagne is er duidelijk een spitsenprobleem."

Gebrek aan dominantie:

"Hoewel Atlético als topfavoriet werd beschouwd verliezen ze wedstrijden van ploegen die op papier over minder talent beschikken. Club Brugge is verdedigend een zwakke en kwetsbare ploeg maar speelt dapper en gedurfd wanneer het in balbezit is. Opnieuw een test voor Atlético om de controle over de wedstrijden te behouden, vooral in eigen huis."