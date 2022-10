🎥 20 hechtingen voor CL-doelpuntenmaker tegen Shakhtar Donetsk, geen Clasico voor hem?

Antonio Rüdiger scoorde in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Daarbij liep hij een serieuze hoofdwonde op.

Het doelpunt van Antonio Rüdiger leefde de kwalificatie van Real Madrid voor de knock-outfase van de Champions League op. Na zijn goal botste de Duitse verdediger wel met de doelman van Shakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin. Hij bleef minutenlang op de grond liggen en moest met een bebloed gezicht van het veld.

Na de wedstrijd werd Rüdiger gehecht. Hij heeft een snee in zijn voorhoofd kreeg maar liefst 20 hechtingen. Verder onderzoek op woensdag moet uitwijzen hoelang Rüdiger uit zal zijn. Zondagnamiddag om 16.15 uur is het al de Clasico. Het wordt afwachten of hij inzetbaar zal zijn. Al is hij sowieso niet zeker van een basisplaats. Hij wisselt dit seizoen basisplaatsen met invalbeurten af.