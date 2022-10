Christian Burgess is nog onzeker voor duel tegen Braga in Europa League

Burgess viel uit tegen Cercle Brugge.

In de Europa League speelt Union donderdag tegen Braga. Het staat er gunstig voor met negen op negen en stoot bij een overwinning door naar de achtste finales. Het moet daarbij ook rekenen op een misstap van Union Berlin tegen Malmö.

Union mist mogelijk wel nog Christian Burgess. De Engelse verdediger verzwikte tegen Cercle Brugge zijn enkel en is nog altijd onzeker.

Burgess deed woensdag wel voor een deel mee aan de training. "We beslissen donderdag in samenspraak met de medische staf, wat het beste is voor hemzelf”, aldus trainer Karel Geraerts.