Jason Denayer verklaart keuze voor Shabab Al-Ahli: "Ik wil voor titels spelen en trofeeën winnen"

Na een lange zoektocht is Jason Denayer deze zomer terecht gekomen bij Shabab Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten.

Nadat zijn contract afliep bij Olympique Marseille zat Jason Denayer bijna drie maanden zonder club. Na een waarschuwing van bondscoach Roberto Martinez dat hij moet spelen om een kans het maken op het WK ging het plots snel.

Denayer tekende voor één seizoen bij Shabab Al-Ahli. Bij Eleven Sports licht hij die keuze toe. "Ik heb deze keuze gemaakt omdat er heel veel gebeurd is deze zomer. Ik had andere voorstellen die interessanter waren op het vlak van geld, maar die teams speelden niet voor het kampioenschap.

“En dat is wat ik hier gevonden heb. Ik heb gespeeld in Turkije en Schotland en ik wil altijd voor trofeeën spelen, daarom ben ik hier. Maar ik begrijp wel dat mensen verrast zijn door deze keuze en ik begrijp dat. Sommigen gaan de keuze verstaan, anderen niet. Dat is het leven”.