Nieuwe blessure voor een Rode Duivel: Thomas Meunier valt uit bij Dortmund

Opnieuw zorgen voor een Rode Duivel vijf weken voor de start van het WK.

Na Alexis Saelemaekers, Thibaut Courtois en Charles De Ketelaere staat er nog een Belg aan de kant met een blessure.

Thomas Meunier begon als enige Belg aan de aftrap bij Borussia Dortmund in de Champions League-match tegen Sevilla. Het werd uiteindelijk 1-1 na goals van Nianzou en Bellingham.

Tien minuten voor tijd moest Thomas Meunier echter naar de kant met een blessure. De rechtsachter voelde iets in de quadriceps na een sprint. Hij wordt nog opgelapt, maar moest toch naar de kant. Het is afwachten hoe ernstig zijn blessure is. Het WK begint over vijf weken.