Diawara blij met keuze voor Anderlecht: "Sprak erover met Dries Mertens"

Diawara moet Anderlecht naar een volgend niveau brengen, maar het liep niet zo vlot als hij verwacht had.

Spijt van zijn keuze heeft Amadou Diawara ondanks de moeizame start, zowel persoonlijk als met de ploeg, helemaal niet. “Toen ik eind augustus bij Anderlecht arriveerde, was het complex. Ik had heel lang niet gespeeld en miste matchritme. Pas op: ik zoek geen excuses”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Een speler van 21 miljoen euro die in Anderlecht opduikt, het lijkt iets vreemd. “Ik heb er zelf alles aan gedaan om naar Anderlecht te komen. Ik had andere opties, maar een grote club in de Belgische competitie leek me ideaal om mijn carrière te herlanceren.”

Hij sprak ook met Dries Mertens, met wie hij bij Napels samenspeelde, over zijn komst naar de Jupiler Pro League.

“Dries is een halfgod in Napels, maar toch was hij een gids voor de jonge spelers. Zo nodigde hij me bij hem thuis uit om eens te komen eten. We hebben nu nog altijd contact. Ja, ik weet dat hij ooit bij de jeugd van Anderlecht werd weggestuurd omdat hij te klein was, maar wat betekent dat?”