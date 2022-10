Last minute advies voor Felice Mazzu: "3-5-2 gebruiken tegen West Ham"

Felice Mazzu voerde afgelopen weekend tegen KV Mechelen tijdens de rust een wijziging door in zijn opstelling.

De overgang van een 3-5-2 naar een 4-4-2 rendeerde tegen KV Mechelen bijzonder goed. Een 1-0-achterstand werd omgezet in een 1-3-overwinning.

Heel wat analisten gaan er dan ook van uit dat Felice Mazzu vanaf nu altijd in een 4-4-2-opstelling zal spelen, al doet hij dat zelf niet zo graag.

“In West Ham zou ik wel weer naar een 3-5-2 grijpen. Voor een verplaatsing naar Londen is het de logica zelve dat Mazzu het middenveld versterkt en de verdediging stabiliseert. Dat systeem is heel geschikt wanneer je weet dat je de match zal moeten ondergaan en op een counter moet rekenen”, zegt Silvio Proto in Het Laatste Nieuws.