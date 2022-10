Ploegmaat Zinho Vanheusden over zijn nieuwe blessure: "Vrij emotioneel voor hem"

Net nu Zinho Vanheusden weer speelde na zijn knieblessure viel hij alweer uit.

Nadat een kruisbandblessure Vanheusden al enkele maanden aan de kant had gehouden viel hij tegen Utrecht opnieuw uit, nu met een breukje in zijn voet. Vanheusden was nog maar net ingevallen toen Bas Dost op de voet van Vanheusden ging staan.

Ploegmaat Sam Beukema bij AZ kan het niet bevatten: “Hij heeft al veel meegemaakt en moet nu weer geduld hebben. Op dit moment is het vrij emotioneel voor hem”, zei hij op de persconferentie voor de Conference League match van AZ tegen Apollon Limasol.

Beukema vertelt ook meer over hoe de blessure tot stand kwam. “Het gebeurde meteen na zijn invalbeurt tegen Groningen. Vervolgens heeft hij nog 20 minuten gespeeld met die voetbreuk. Zinho zit nu met zijn voet in het gips. We gaan hem voorlopig moeten missen.”