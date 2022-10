Voormalig trainer van Chelsea ambieert job als Engels bondscoach

Vorige maand moest Thomas Tuchel vertrekken bij Chelsea. De Duitse coach wil graag Engels bondscoach worden.

Thomas Tuchel ziet een job als bondscoach van Engeland wel zitten, zo claimen BILD en The Telegraph. De Duitser werd vorige maand ontslagen bij Chelsea en zit sindsdien zonder werk. Hij zou toenaderingen van Bayer Leverkusen, twee Premier League-clubs en één club uit La Liga hebben afgeslagen in de voorbije weken.

Op dit moment is Gareth Southgate de bondscoach van Engeland, maar hij staat onder grote druk. Als blijkt dat het WK zijn laatste kunstje is, staat Tuchel ervoor open om het roer over te nemen.