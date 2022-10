Xavi na bijna uitschakeling Barcelona in groepsfase Champions League: "Heel moeilijk verhaal geworden"

Voor het tweede jaar op rij dreigt Barcelona de groepsfase niet te overleven.

Dankzij een late gelijkmaker van Lewandowski heeft Barcelona nog een waterkans om de groepsfase van de Champions League te overleven. Het moet daarvoor zelf 6 op 6 halen tegen Bayern en Viktoria Plzen en hopen dat Inter niet wint.

"We hebben het niet meer in eigen handen”, weet ook coach Xavi. "De Champions League is heel wreed geweest voor ons. We moeten nu snel onze aandacht naar de Clasico van zondag laten gaan.”

“Er zit niets anders op dan vanaf nu de focus op de competitie te leggen, want de Champions League is een heel moeilijk verhaal geworden nu”, besloot Xavi. In de competitie staat Barcelona voorlopig gedeeld eerste met Real Madrid.