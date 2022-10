Buijs bespreekt pijnpunten KVM: 'spitsen' geven aan liever op andere positie te spelen, privésituatie factor bij Storm

Tegen Anderlecht staken weer enkele pijnpunten van KVM de kop op. De positie van diepe spits, Storm die zijn topniveau niet haalt. Over deze zaken had trainer Danny Buijs het in zijn persbabbel voorafgaand aan de uitmatch bij AA Gent.

Een voor rust ondermaats Anderlecht won nog in het AFAS-stadion dankzij doelpunten van zijn spitsen. Bij Mechelen moest Julien Ngoy na een uur naar de kant gehaald worden, omdat die zich niet kon doorzetten, voor de 16-jarige Frederic Soelle Soelle. Moeilijk om zo naar de (sportieve) oorlog te trekken. De technische staf buigt zich over hoe KV voorin meer slagkracht aan de dag kan leggen.

"Je kijkt momenteel naar de ideale invulling. Alessio Da Cruz komt terug uit schorsing, Yonas Malede heeft weer wat minuten gemaakt. Dan moet je ook kijken of een aantal jongens zich voldoende ontwikkelen naar de tweede seizoenshelft toe. Er zijn ook twee spelers die nog terugkeren, met Mrabti die normaal in november weer aansluit en Engvall die terugkeert uit Noorwegen na een uitleenbeurt", schetst Buijs de situatie.

© photonews

Hoe zit het inmiddels met het vertrouwen van Ngoy? "Ik heb geen klagen over de houding van Julien, hij is gewoon een goeie prof. Al zagen we wel van in het begin dat hij van origine geen echte spits is. Hij zet daar wel stapjes in, maar geeft zelf ook aan dat hij op een andere positie beter tot zijn recht komt. Dan heb je nog Yonas Malede, maar die geeft op zijn beurt aan dat hij liever vanaf links speelt."

"Je moet dan kijken wat het beste voor het team is", is Buijs zich bewust van zijn eigen opdracht. Is het een optie om Soelle Soelle al van bij de aftrap voor de leeuwen te gooien? "Ik denk zelf dat het nog te vroeg is. Hij maakt een heel goede indruk op training. Soms denk je dat hij klaar is om te starten en soms zie je bewijs dat het nog te vroeg is. Wie weet gaat het binnenkort gebeuren of evengoed kan het nog langer duren."

© photonews

Een andere kwestie is de matige vorm van Nikola Storm. "Hij zit nog niet op het niveau om regelmatig het verschil te maken, neen. Dat heeft niets te maken met dat hij teleurgesteld zou zijn vanwege een gemiste transfer. Er zijn al eens privésituaties die energie en aandacht vragen. Daar heeft hij mee te maken. We zijn tevreden over de manier waarop hij daarmee omgaat. Laat ons hopen dat hij snel dat laatste stapje zet."

Wat die privésituatie dan precies is, acht Buijs begrijpelijkerwijs niet aan hem om te zeggen. In ieder geval staat zondag voor een pak spelers een weerzien met ex-ploegmaat Cuypers op het programma. "Zijn naam is uiteraard al gevallen in de bespreking. Ik weet dat enkele spelers nog een goed contact met hem hebben." Voor Van Hoorenbeeck komt de match nog te vroeg, Lavalée heeft een breukje opgelopen en is eveneens out.