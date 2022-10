De hand van Karel Geraerts in het succes van Union: rol van motivator en tactische ingreep kan op lof rekenen

Het seizoen van Union mag tot dusver een succes genoemd worden en daar heeft Karel Geraerts zeker zijn aandeel in. Terwijl een paar andere Belgische teams daar voorlopig enkel van kunnen dromen, is Union reeds verzekerd van Europese overwintering.

De hand van Karel Geraerts bij het Union van 2022-2023 is duidelijk merkbaar. Als plan A niet werkt, heeft Geraerts ook plan B en C achter de hand, zo bleek donderdagavond tegen Braga. Geraerts switchte twee keer van formatie: van 3-5-2 naar 4-4-2 en weer terug naar 3-5-2.

"Als het aan de rust 1-3 staat, staan er je als coach drie zaken te doen", zette de Union-trainer zijn eigen taken op een rijtje. "Eén: u eens boos maken en duidelijk maken dat het spel niet oké is. Twee: oplossingen aanbieden. En ten derde: de spelers motiveren en het geloof doen krijgen dat het allemaal nog kan. Na de combinatie van een moeilijke eerste helft en een achterstand zijn we onze veldbezetting gaan aanpassen."

Wijziging om hoger druk te kunnen zetten

"Loïc Lapoussin is linksback gaan spelen en Bart Nieuwkoop kwam op rechts. Zo konden we hoger druk zetten, heel offensief zijn en tegelijkertijd meer mensen centraal houden", legde Geraers zijn ingreep uit en die kon op bijval rekenen. "Een goede keuze om met vier achteraan te gaan spelen. We moesten meer in de duels komen", aldus Nieuwkoop. "Invaller Lapoussin kon zo iets extra brengen", stelde Senne Lynen vast.

Dat was nog niet de laatste keer dat er tactisch flexibiliteit vereist was in deze wedstrijd. "Op het einde zijn we terug 3-5-2 gaan spelen. Ik wilde Loïc hoog krijgen én Simon Adingra hoog houden. Daarom zijn we teruggegaan naar het vertrouwde systeem", verklaarde Geraerts zijn keuze uit de slotfase van de partij. "Braga had ook geschakeld in hun spelsysteem en dan moet je als coach meedenken."

In voorbereiding op gewerkt

Er wordt zo wel heel wat van de spelersgroep verwacht. "Voor onze spelers is dat schakelen niets nieuw, daar is in de voorbereiding op gewerkt." Bart Nieuwkoop is duidelijk over de bijdrage van Geraerts. "De coach is belangrijk natuurlijk. We hebben dezelfde filosofie als vorig seizoen. We zijn goed begonnen aan de competitie en Europees doen we het ook uitstekend. De coach heeft het al hartstikke goed gedaan."