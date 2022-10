Hazard nog altijd out, maar ook goed nieuws te rapen bij RWDM

RWDM geeft dit weekend SL16 FC partij en in aantocht naar die wedstrijd is goed en slecht blessurenieuws te rapen.

Het slechte nieuws komt van Kylian Hazard. De match tegen SL16 FC is nog altijd niet aan hem besteed. RWDM volgt de situatie week per week op.

Voor Hazard is het al de vijfde opeenvolgende competitiematch in de Challenger Pro League die hij moet missen door zijn spierscheur waar hij te veel last van heeft.

De Braziliaan Rikelmi is dan wel weer van de partij. Hij was drie weken uit met tandpijn. Obbi Oulare en Glenn Claes worden pas in december opnieuw verwacht.