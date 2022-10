Dries Mertens ziet ongeslagen reeks van Galatasaray stoppen

Dries Mertens en Galatasaray hebben nog eens verloren. Na 6 wedstrijden kon Kayserispor hun code kraken.

Galatasaray was aan de competitie goed begonnen. Na 9 speeldag draaiden ze voorin mee en de laatste 6 wedstrijden waren ze ongeslagen.

Voor de volgende wedstrijd moesten Dries Mertens en co tegen Kayserispor. Bij de rust stond Galatasaray al in het krijt. Mario Gavranovic en Onur Bulut hadden voor de dubbele voorsprong gezorgd. De aansluitingstreffer van Baris Yilmaz in de 86e minuut kwam te laat. Mertens stond in de basis, maar bij de rust werd hij vervangen.

Zo verloor Galatasaray met 2-1. Ze staan 6e met 17 punten. Kayserispor staat 8e met 16 punten.