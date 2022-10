Jong Genk staat laatste in Challenger Pro League: "Maar tegen Anderlecht kunnen we altijd iets meer"

Jong Genk neemt het zondag op tegen RSCA Futures. De laatste in de stand tegen de verrassende leider na de vorige speeldag. Genk-coach Hans Somers blijft echter rustig.

Vorig seizoen pakten de Genkies nog de titel bij de beloften. Dit seizoen loopt het minder. "Voor het spel dat we brengen, ook vorige zondag tegen Club NXT, zou het zonde zijn dat we gaan twijfelen. Er zijn redenen waarom we het op dit moment moeilijk hebben in bepaalde fases, maar het had er ook anders kunnen uitzien", aldus Somers bij Het Nieuwsblad.

De kentering zou er al tegen Anderlecht kunnen komen. "We hebben veel gepraat en er is overleg geweest. Dat is alleen maar goed. En dan zijn we stevig beginnen te trainen met het vooruitzicht op de wedstrijd tegen RSCA Futures. Met hen treffen we zondag geen evidente tegenstander. Ze hebben verdergebouwd op vorig seizoen toen ze het ook al goed deden. De Brusselaars hebben een aantal spelers die goed uit de voeten kunnen. Dat lieten ze vorig jaar al zien en dit jaar opnieuw. Het is een goede tegenstander. Maar we weten dat we tegen Anderlecht altijd dat net ietsje meer kunnen. Ik hoop dat we dat zondag ook kunnen laten zien.”