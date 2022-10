🎥 Union Berlin blijft leider in de Bundesliga, keeper van Borussia Dortmund blundert gigantisch

In de Bundesliga blijft Union Berlin maar winnen.

Union Berlin blijft het goed doen in de Bundesliga. Na iets meer dan twintig minuten stond de eindstand al op het bord na twee goals van Janik Haberer. De doelman van Dortmund hielp hem wel erg veel bij de eerste goal.

Na acht minuten al ging doelman Kobel zwaar in de fout. Bij een terugspeelbal gleed hij weg en Haberer kon profiteren. Tien minuten later verdubbelde Haberer de score nog eens.

Thomas Meunier startte in de basis bij Dortmund, maar bleef tijdens de rust binnen. Thorgan Hazard mocht twintig minuten voor tijd invallen. Union Berlin, tegenstander van Union in de Europa League, blijft het dus goed doen in de Bundesliga. Borussia Dortmund is nu zesde en volgt al op zeven punten van leider Union Berlin.