Tranen bij Braziliaanse aanvaller die WK dreigt te missen: "Over een maand begint mijn droom"

Tottenham won met 2-0 van Everton, maar achteraf vloeiden er vooral tranen bij Richarlison. De Braziliaanse aanvaller zag zijn droom uiteen spatten.

De aanvaller van Tottenham blesseerde zich tijdens de match tegen zijn ex-ploeg en moest met krukken het stadion verlaten. Voor de camera van ESPN had hij het bijzonder moeilijk. "Het is moeilijk om te praten. Alles komt zo dichtbij, over een maand begint mijn droom. Zelfs lopen doet pijn, maar ik moet positief blijven denken, anders kom ik nooit in Qatar."

Antonio Conte kon weinig over de blessure zeggen. Hij wacht de MRI van vandaag af, maar het zag er sowieso niet goed uit. De kuitblessure kan zijn WK-droom in het water doen vallen.