Uitgerekend Liverpool en Mo Salah smeren Manchester City eerste nederlaag aan in Premier League

Manchester City heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen opgelopen.

Arsenal had zijn wedstrijd tegen Leeds gewonnen en City kon dus maar beter winnen als het in het spoor van de leider wou blijven. Liverpool startte de wedstrijd op de twaalfde plaats en had zelfs maar twee punten voorsprong op een degradatieplaats.

Manchester City eiste zoals gebruikelijk de bal op in het begin, zo'n 62% balbezit, maar deed daar weinig mee. Het kreeg pas vijf mintuen voor de rust de bal een eerste keer tussen de palen. De Bruyne vond Haaland, maar de Noor kopte slechts flauw.

In het begin van de tweede helft ook eens Liverpool. Firmino stuurde Salah diep, maar doelman Ederson kon de bal nog met zijn vingertoppen aanraken en weg was de kans. Na tien minuten in de tweede helft lag de bal toch binnen. De Bruyne opnieuw naar Haaland, en de Noor kreeg de bal nog tot bij Foden. Hij scoorde, maar de scheidsrechter had nog een fout van Haaland op Fabinho gezien.

Salah doet het

Kevin De Bruyne kwam in de tweede helft ook beter in de match en City zocht de goal, maar onder meer Haaland kreeg de bal niet binnen. Een kwartier voor het einde zette Mo Salah Anfield in lichterlaaie. Hij kon de bal afsnoepen van Cancelo na een uittrap van Alisson en nu was Ederson wel kansloos.

Jürgen Klopp ging als vanouds weer tekeer langs de lijn en kreeg nog rood. Alexander-Arnold miste nog de kans op 2-0, maar de eerste nederlaag van Manchester City dit seizoen was toch een feit. Het ziet Arsenal vier punten uitlopen in het klassement.