De Eindhovense kassa zal rinkelen: 'Real Madrid, Manchester United én AC Milan azen op goudhaantje van PSV'

PSV ruikt de jackpot. De interesse in Cody Gakpo wordt steeds groter. Voor minder dan vijftig miljoen euro vertrekt de aanvaller niet in Eindhoven.

In het tussenseizoen trok Leeds United nog aan de mouw van Cody Gakpo, maar de interesse is ondertussen van een andere grootorde. Fichajes weet dat Real Madrid, AC Milan en Manchester United interesse hebben in de 23-jarige Nederlander.

De secretaris van de Lampenclub ziet het alvast graag gebeuren. Met het WK in het achterhoofd - ook daar kunnen de miljoenen snel oplopen - zal Gakpo voor minder dan vijftig miljoen euro niet verhuizen.