Kapitein van Lommel trekt conclusies: "Het lijkt nu al een verloren seizoen"

Door een spookpenalty tegen te krijgen verloor Lommel SK met 3-4 van Club NXT.

De fout gebeurde duidelijk buiten de zestien, maar toch legde scheidsrechter Tom Stevens de bal voor Club NXT op de stip. 3-4-verlies was het verdict voor Lommel.

Al gaat het bij Lommel SK niet enkel over die foutieve strafschop dit seizoen. “Het lijkt nu al een verloren seizoen”, zegt kapitein Stijn Wuytens aan Het Belang van Limburg.

“We staan terecht waar we nu staan. De drie op vijftien voor eigen publiek is verschrikkelijk. Op momenten als deze missen we de discipline en rust van ervaren spelers.”