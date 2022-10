OFFICIEEL KV Mechelen ontslaat Buijs, nieuwe trainer al bekend

KV Mechelen neemt afscheid van hoofdtrainer Danny Buijs. De club besliste de samenwerking stop te zetten.

“Danny Buijs had als opvolger van Wouter Vrancken absoluut geen makkelijke taak”, zo duidt CEO van KVM, Frank Lagast. “We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing.”

Steven Defour neemt over

Steven Defour neemt de functie van hoofdtrainer over. De directie van de club heeft het volste vertrouwen in de huidige sportieve staf en de spelerskern.

“Er is voldoende kwaliteit aanwezig in deze spelersgroep, ook al tonen de resultaten en de manier van spelen dat misschien niet. Steven focust zich nu op de wedstrijden tegen Standard (woensdag) en Eupen (zaterdag) en blijft ook nadien aan als hoofdcoach”, zo zegt directeur Gert Van Dyck.

“We beseffen dat niet alles snel opgelost zal zijn. We willen onze supporters bij deze ook bedanken voor hun niet-aflatende steun tijdens de voorbije wedstrijden.”

Steven Defour zelf staat voor een mooie uitdaging en reageerde al kort. “Ik kijk er geweldig naar uit. Trainer worden bij de club van mijn hart is uiteraard een droom. De uitdaging met deze spelersgroep ga ik helemaal aan.”