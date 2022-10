Frankrijk moet middenvelder van Chelsea missen op het WK in Qatar

Het WK gaat van start op 20 november in Qatar, maar voor Frankrijk zal dat zonder N'Golo Kanté zijn.

De middenvelder van Chelsea zal niet tijdig hersteld zijn van zijn hamstringsblessure. “Het is heel erg voor N'Golo dat hij er in Qatar niet bij kan zijn", vertelde bondscoach Deschamps.

“Wij zullen vooral zijn energie en ervaring missen. Hij is gewoon een toffe gast die altijd heel belangrijk is voor ons en zijn club. We zullen hem missen.”

Met ook Paul Pogba onzeker zijn het geen gemakkelijke tijden voor de bondscoach. De middenvelder van Juventus werd vorige maand geopereerd aan de knie. Pogba en Kanté hielpen Frankrijk vier jaar geleden in Rusland aan de wereldtitel. In de finale werd Kroatië met 4-2 geklopt.