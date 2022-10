Defour beseft wat hij over zijn hoofd trok bij geliefde KVM: "Ik weet dat dit eerste stap is naar mogelijke beëindiging samenwerking"

Steven Defour weet dat hij een nieuwe stap gezet heeft in zijn carrière. Vorig jaar zei hij nog dat hij enkel voor KV Mechelen in het voetbal bleef. Nu is hij er hoofdtrainer en mogelijk zal hij dus ooit afscheid moeten nemen van de club.

"Of ik druk voel om de club in 1A te houden? De enige druk die ik voel, is de druk in mijn kuiten. (grijnst) Ik heb mezelf áltijd druk opgelegd in mijn carrière, dat is nu niet anders. Ik ben met KV Mechelen opgegroeid. Het deed pijn telkens als het niet goed ging met de club. Maar nu ben ik de eindverantwoordelijke, dat besef ik maar al te goed", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hoofdtrainer worden is eigenlijk niet meteen zijn ambitie geweest. "Ik besef dat deze keuze de eerste stap is naar een eventuele beëindiging van de samenwerking indien het slecht zou aflopen. Daar moet het bestuur niet mee inzitten, ik weet hoe het in dit wereldje gaat. Of het bij een succesverhaal ook een opstap zou kunnen zijn naar een nog grotere uitdaging als T1? Laten we eerst dit seizoen positief afsluiten. Erna zien we wel wat volgt. We moeten samen door deze moeilijke periode. Het verleden heeft aangetoond dat KV Mechelen zijn grenzen niet kent als iedereen zich achter het team schaart.”