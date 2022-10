Gaat Tielemans op allerhoogste toneel voetballen? 'Absolute grootmacht wil Rode Duivel halen, maar... dan wel transfervrij'

Real Madrid wil Youri Tielemans transfervrij naar Spanje halen. De lobbywerken zijn achter de schermen reeds bezig. Al wil Leicester City er een stokje voor steken.

Real Madrid volgt Youri Tielemans al langer, maar met een vrije transfer in het vooruitzicht wil De Koninklijke in actie schieten. Meer zelfs: volgens de Spaanse kranten is het lobbywerk - een beproefd recept bij Florentino Perez en kornuiten - al bezig.

Leicester City hoopt echter dat Tielemans in januari kan worden verkocht. In dat geval vangen ze nog een zakcentje voor de Rode Duivel. Newcastle United en Atlético Madrid worden genoemd als geïnteresseerde clubs.