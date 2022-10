Het is zover: nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League is een feit!

Het gaat hard in de Jupiler Pro League. Felice Mazzu is nog op post, maar een andere ploeg heeft wél zijn coach ontslagen. De nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge is er teveel aan geworden voor Edward Still. Hij werd ondertussen ontslagen door zijn club. 🔴 Communiqué officiel - Edward Still



▶️ https://t.co/sjEmPHYOOA#RCSC pic.twitter.com/9I0YnrbmdB — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 22, 2022 Charleroi heeft het nieuws met een statement bekendgemaakt. "De club wil Edward bedanken voor zijn werk de voorbije zestien maanden, alsook voor zijn professionalisme en de structuur die hij op poten heeft gezet." "We zullen binnenkort communiceren over een opvolger, tot dan zal Frank Defays T1 ad interim zijn", aldus nog de Zebra's.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur