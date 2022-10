Arsenal laat punten liggen tegen Southampton, Aston Villa haalt uit in eerste match zonder Gerrard en Mitrovic blijft scoren voor Fulham

Arsenal heeft voor de tweede keer punten laten liggen in de Premier League.

Arsenal heeft er bijna een perfect parcours opzitten in de Premier League. Het verloor enkel tegen Manchester United en won voor de rest al zijn matchen. Maar op verplaatsing tegen Southampton liep het mis. Arsenal kwam na 11 minuten wel op voorsprong via Xhaka, maar Armstrong kon nog tegen scoren. Arsenal ziet daardoor Manchester City naderen tot op twee punten in de stand.

Aston Villa ontsloeg deze week Steven Gerrard. Leander Dendoncker stond tegen Brentford in de basis en was getuige van een sterke start van Villa. Ex-Genk speler Leon Bailey zette Villa na twee minuten op voorsprong. Ings maakte er voor het kwartier nog 2-0 en 3-0 van, de laatste op penalty. Watkins zorgde op het uur nog voor de 4-0 eindstand.

In Leeds-Fulham vielen vijf goals. Rodrigo opende de score voor Leeds, Mitrovic zorgde met zijn negende van het seizoen voor de gelijkmaker. Reid en Willian brachten Fulham nadien 1-3 voor, Summerville milderde nog tot 2-3. Fulham staat zo nog altijd dicht bij de top zes, maar speelde wel een match meer.