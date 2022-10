Tegenstander Union loopt een blauwtje op tegen een staartploeg en ziet concurrenten inlopen

Union Berlin heeft verloren van staartploeg Bochum. Zo ziet het Bayern München tot op een punt naderen.

Op 3 november speelt Union zijn laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Union Berlin. Union Berlin is leider in de Bundesliga en speelde tegen Bochum die op de laatste plaats stonden.

Union Berlin had het lastig op het veld van Bochum. Net voor de rust kwamen zo ook nog eens op achterstand. Philipp Hofmann kopte een voorzet van Philipp Förster binnen.

Na de pauze was er weinig beterschap voor Union Berlin en op het uur werden er 3 wissels doorgevoerd. Het hielp weinig en Bochum verdubbelde zijn voorsprong via Gerrit Holtmann.

Enkele minuten later maakte Union Berlin kans om weer in de wedstrijd te komen. Ze kregen een penalty na een fout op Kevin Behrens. Milos Pantovic trapte de aansluitingstreffer binnen. In het slot ging Union Berlin op zoek naar de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer.

Zo verliest Union Berlin voor de 2e keer dit seizoen. Het ziet Bayern München tot op een punt naderen. Bochum is dankzij de zege weg van de laatste plaats. Het staat nu voor Schalke 04 die nog moeten spelen, en ze hebben 7 punten.