Le Parisien gooit hallucinante cijfers op straat: 'Mbappé kan bij PSG maar liefst 630 miljoen euro (!) verdienen

Kylian Mbappé staat wederom in het middelpunt van de belangstelling in Frankrijk. Het contract van het goudhaantje van PSG is uitgelekt. Niet voor het geld gekozen, zei hij?

Die bewering mag alleszins de prullenmand in. Het was een publiek geheim dat Kylian Mbappé een héél lucratief contract heeft gekregen, maar de echte cijfertjes slaan alles. Het is overigens Le Parisien - allesbehalve een roddelblad - de nulletjes openbaar heeft gemaakt.



Het loon van Mbappé is sinds zijn nieuw contract niet verdubbeld,maar verdrievoudigd. Mbappé verdient bruto maar liefst 72 miljoen euro per jaar. Daar zijn eventuele winstpremies niét bijgeteld. En een hele resem bonussen ook niet.



Volgen jullie even mee? Mbappé strijkt een tekenpremie op van 180 miljoen euro die in drie schijven - één deel staat al op zijn bankrekening - wordt uitbetaald. Maar de loyaliteitspremie - je zou voor minder trouw blijven - slaat eigenlijk alles. 630 miljoen euro



Voor dit seizoen kreeg hij alvast 70 miljoen euro extra en daar kan volgend seizoen nog eens 80 miljoen euro bijkomen. Voetbalt hij in 2024 nog steeds in het Parc des Princes? Dan wordt die premie 90 miljoen euro.



Stop het gegoochel: PSG moet Mbappé 630 miljoen euro betalen als hij zijn contract tot 2024 zal uitdienen…