Hazard wil niet dat er over de Gouden Generatie wordt gesproken: "Ik wil die bijnaam verdienen"

De Belgische voetbalnatie hoopt dat Eden Hazard in Qatar opnieuw zal schitteren. Zelf gelooft de aanvoerder van de Rode Duivels ook in de wederopstanding.

"Ik heb de lat zelf hoog gelegd", aldus Eden Hazard bij FIFA. "Ik ga proberen beter te doen dan in 2018. En dat wordt lastig, hé. Het was destijds een goed WK. Ik heb echter het voordeel dat ik kapitein ben van een geweldige ploeg in een echte voetbalnatie. We zijn het dus verplicht om een goede prestatie neer te zetten."

Net daarom wil Hazard (nog) niet dat er over de Gouden Generatie wordt gebabbeld. "We hebben een ongelooflijk getalenteerde groep, maar we hebben nog niets gewonnen. Ik wil die bijnaam verdienen. En we gaan ons uiterste best doen om dat in Qatar te doen."