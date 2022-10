Real Madrid niet op volle sterkte naar Leipzig: meer kans op speelminuten voor Eden Hazard?

Voor het Champions League-duel tegen Leipzig reist Real Madrid niet op volle sterkte af. Onder meer Karim Benzema ontbreekt.

Afgelopen weekend tegen Sevilla was Karim Benzema er al niet bij door een spierblessure. Ook de wedstrijd tegen Leipzig in de Champions League komt te vroeg. Ook Fede Valverde zal niet mee naar Duitsland reizen. Hij kreeg een trap op zijn been. Lucas Vazquez, Dani Ceballos en Mariano Diaz zullen er ook niet bij zijn.

Wie er wel bij zijn, zijn Thibaut Courtois en Eden Hazard. Courtois is terug na zenuwpijn in zijn rug. Hazard lijkt door de afwezigheid van Benzema meer kans te hebben om speelminuten te krijgen. Ook speelt het mee dat Real al gekwalificeerd is voor de volgende ronde. Carlo Ancelotti zal sommige spelers dan misschien wat meer rust willen geven.