KMSK Deinze heeft na een maand een nieuwe hoofdtrainer

Eind september legde Takahisa Shiraishi zijn rol als T1 bij KMSK Deinze naast zich neer. Sindsdien nam Antonio Calderon het tijdelijk over en Deinze ging op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Bijna een maand later heeft Deinze een nieuwe trainer geworden. Het is geen onbekende in de Challenger Pro League. Marc Grosjean maakte het begin van de huidige competitie mee.

"Ik ben heel tevreden dat ik trainer van Deinze mag zijn", zei Grosjean in een reactie op de clubwebsite. "Ik weet dat er velen interesse hadden om trainer van Deinze te worden. Dus ik ben heel vereerd met het vertrouwen dat de club in mij heeft."

๐—ช๐—ฒ๐—น๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ, ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ท๐—ฒ๐—ฎ๐—ป ! ๐Ÿค



Marc Grosjean (64) is from today the new head coach of KMSK Deinze. He takes over from Antonio Calderón who took on the role of interim coach for the last 3 weeks.



