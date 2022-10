Mike Trésor is meest beslissende speler in JPL: "Een voorbeeld dat het via die weg ook kan"

Mike Trésor is dé man bij Genk. Zes goals en elf assists in 14 matchen, da's niet slecht. Zijn ex-coach bij Willem II, Adrie Koster, is er alvast niet door verrast.

Koster had hem twee seizoen onder zijn hoede. "Hij heeft enorme kwaliteiten. Technisch vaardig. Snel. Heeft een actie. Het is geen toeval dat zijn stilliggende ballen nu zo'n wapen zijn. Hij heeft een heel specifieke trap, maar dat is het resultaat van hard werken. Na elke training oefende hij daarop", aldus de voormalige trainer van Club Brugge in HLN.

Trésor werd opgeleid bij Anderlecht, maar koos voor NEC en Willem II in plaats van grote clubs in het buitenland, die hem ook wel wilden. ''Hij heeft de juiste keuzes gemaakt", vindt Koster. ''Hij maakte een niet zo'n evidente transfer. Een stap achteruit, om er dan weer twee vooruit te zetten. Hij koos voor speeltijd. Heeft daardoor in zichzelf geïnvesteerd en zich goed ontwikkeld. Een voorbeeld dat het via die weg ook kan. Mike heeft de kwaliteiten om een topspeler te worden. Maar waar zijn plafond ligt, bepaalt hij uiteindelijk zelf."