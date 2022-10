KV Kortrijk voor twee cruciale derby's: "Huidige situatie maakt me niet bang"

Tegen Westerlo ging KV Kortrijk voor de vijfde keer in eigen huis onderuit dit seizoen. De komende weken worden heel belangrijk.

Door de nederlaag tegen Westerlo staat KV Kortrijk op de laatste plaats in de Jupiler Pro League. “Het mocht tegen Westerlo weer niet zijn voor ons”, vertelt Dorian Dessoleil.

“We speelden nochtans een goede wedstrijd en werden voor de uitsluiting van Gueye niet overklast door de tegenstander. Maar goed, op het einde telt natuurlijk alleen het resultaat.”

Met Cercle Brugge en KV Oostende als tegenstanders staan twee cruciale derby’s op de agenda. “Cercle kent duidelijk een goede vorm. Ze hebben een mooie reeks neergezet, maar wij moeten enkel naar onszelf kijken. Het kampioenschap is nog niet eens halverwege.”

“De huidige situatie maakt me niet bang. Onze kern beschikt over voldoende kwaliteit om in eerste klasse te blijven. Helaas zitten de resultaten de laatste tijd wat tegen.”